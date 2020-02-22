Ситуацию вокруг ломбардов и захваченного заложника пояснили в полиции Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Ситуацию вокруг ломбардов и захваченного заложника пояснили в ДП Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 21 февраля в управление полиции обращаются жители Атырау, которые заявляют о неправомерных действиях мошенников. В настоящее время в отношении ТОО «Гарант24 Ломбард» и ТОО «НурАлиКапитал» проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК. Региональный директор ТОО «Гарант24Ломбард» водворен в изолятор временного содержания», - сообщает пресс-служба ДП региона.

В пресс-службе прокомментировали и информацию о якобы взятом вкладчиками в одном из ломбардов заложнике.

«Что касается информации о взятии в заложники директора ломбарда поясняем: 22 февраля в управление полиции обратилась женщина, которая заявила о том, что в одном из домов города незаконно удерживают мужчину. Незамедлительно на указанный адрес был направлен СОГ, который доставил мужчину в УП. На данный момент выяснилось, что мужчина 1995 года рождения является исполнительным директором ТОО «ХоумАвтоИнвест». С его слов, он посетил квартиру в целях ведения переговоров со вкладчиками ТОО. В отношении него насильственных мер не зафиксировано. В данное время он находится в управлении полиции, где дает пояснения добровольно или насильно он попал в квартиру», - рассказали в пресс-службе ДП области.

Отмечается, что всем фактам обращения жителей будет принято законное решение. Иная информация по ст.201 УПК РК не разглашается.