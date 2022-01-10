Ситуацию в регионе прокомментировал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на брифинге сообщил о ситуации в регионе на 10 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона отметил, что ситуация стабильная. По сравнению с другими городами и областями, пострадавших нет, бизнес и госорганы не подвергались нападению.

«Все это благодаря пониманию наших жителей, проявленной ими политической грамотности. Пятый день живем в режиме ЧП. Выставленные блокпосты дают результаты. Объект и госорганы работают в штатном режиме. Продовольственная безопасность обеспечена. Распространяется информация, у нашей области самый дорогой газ. Это не так. Цена на газ для северных регионов одна. Это проверено антимонопольным ведомством», - сообщил К.Аксакалов.

Аким области добавил, что интернет с каждым днем будут включать на более продолжительное время. Банкоматы по области работают. Деньги в них доставляют под охраной. Вооруженная охрана дежурит и в работающих отделениях банков.

«Сейчас проводится операция «Антитеррор». Объявлен «красный уровень». Президент нашей страны сказал, что в регионах, где ситуация нормализуется или нормальная, режим ЧП будут постепенно снимать. Думаю, наша область будет одной из первых. Блокпосты – хороший фильтр. Мы увидели эффективность. Но в ни в коем случае нельзя расслабляться. Спецорганы проводят и в нашей области работу, проверяют подозрительные предметы, квартиры. Необходимо с пониманием отнестись к проводимой работе», - сказал К. Аксакалов.

