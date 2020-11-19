Ситуацию в поселке Косшы на личный контроль взял победитель праймериз

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Ситуацию с отключением электроэнергии в поселке Косшы взял на контроль акмолинский областной филиал партии «Nur Otan». К партийной ответственности в виде «выговора» привлечен заместитель акима Целиноградского района Акмолинской области Канат Агзамулы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала партии.

Для разрешения возникшей с отключением электроэнергии ситуации кандидатом в партийный список «Nur Otan» в Мажилис от Акмолинской области и одним из победителей региональных праймериз Павлом Безвербным совместно с Комиссией партийного контроля Целиноградского районного филиала было инициировано заседание. По его итогам было принято решение за ненадлежащий контроль привлечь к партийной ответственности в виде «выговора» заместителя акима Целиноградского района Каната Агзамулы.

«Наряду с этим, районному акимату рекомендовано наладить работу по заключению индивидуальных договоров ТОО «АРЭК» с каждым собственником квартир в срок до 25 ноября текущего года. Вопрос находится на контроле у областного филиала партии», - отметили в ведомстве.

Напомним , на днях жители жилых массивов села Косшы Целиноградского района перекрыли движение на автомобильной дороге из-за отключения электроэнергии в квартирах. Сельчане жаловались на постоянные перебои подачи света, а также на высокие тарифы за потребление электроэнергии.