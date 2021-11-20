Ситуацию в Афганистане обсудили руководители аналитических центров стран Центральной Азии и Китая
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Международный форум аналитических центров стран Центральной Азии и Китая по ситуации в Афганистане прошел в Пекине в минувшую пятницу в онлайн и офлайн-форматах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе онлайн мероприятия руководители ведущих институтов стратегических исследований стран Центральной Азии и Китая рассказали о подходах своих государств по ситуации в Афганистане и обменялись мнениями по перспективам и сценариям развития обстановки в этой стране. Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан З. Шаукенова выступила с докладом по ситуации в Афганистане.
В виртуальном диалоге, организованном авторитетными аналитическими структурами стран Центральной Азии и Китая, приняли участие представители международных организаций, дипломаты и ученые. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) В. Норов выступил на церемонии открытия Форума.
Проведение Форума аналитических центров стран Центральной Азии (ЦА) и Китая направлено на укрепление обменов между ведущими институтами стратегических исследований стран ЦА и КНР, а также создание диалоговой площадки для обмена мнениями по современным вопросам региональной безопасности.
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