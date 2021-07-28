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Ситуацию в Афганистане и Ираке обсудили министры обороны ШОС

28 Июля 2021 21:44
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Ситуацию в Афганистане и Ираке обсудили министры обороны ШОС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев встретился с министром обороны Китая генерал-полковником Вэй Фэнхэ в рамках совещания глав оборонных ведомств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, проходящего в г. Душанбе, а также провел переговоры с главами оборонных ведомств, принимавшими участие в мероприятии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

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Двустороннее и многостороннее военное и военно-техническое сотрудничество в рамках ШОС принимает особое значение с учетом возрастающего количества угроз в регионе, в особенности в связи с завершением военных миссий США и НАТО в Афганистане и Ираке.

Министр обороны Казахстана подчеркнул значение Шанхайской организации сотрудничества как многостороннего объединения, роль которого сегодня существенно возрастает не только в региональном, но и в общемировом масштабе.

Нурлан Ермекбаев поблагодарил китайского коллегу за активное и продуктивное сотрудничество в рамках противодействия пандемии COVID-19. По его словам, взаимная помощь помогает странам стабилизировать эпидемиологическую ситуацию.

Главы оборонных ведомств отметили, что сотрудничество между вооруженными силами Казахстана и Китая сегодня находится на высоком уровне, а также имеет потенциал для дальнейшего развития.

Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев пригласил китайского коллегу совершить визит в Казахстан.

На полях совещания министров обороны ШОС также проведены переговоры с главами оборонных ведомств Беларуси, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Стороны отметили активное взаимодействие по линии боевой подготовки и военного образования, а также другим актуальным направлениям деятельности вооруженных сил.


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#Армия   #Ближний Восток   #Афганистан  
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