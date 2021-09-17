Ситуацию с журналистами в Жамбылской области прокомментировали в Мининформации РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития РК прокомментировало ситуацию в отношении журналистов Turaninfo.kz и «7 канала», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Министерство информации и общественного развития касательно приглашения корреспондента агентства Turaninfo.kz И.Дастана и репортера «7 канала» Д.Алимкула в департамент полиции Жамбылской области в рамках досудебного расследования сообщает следующее. Министерство по данному факту запросило соответствующую информацию у правоохранительных органов. По предварительной представленной информации, в настоящее время начато досудебное расследование, статус представителей СМИ обозначен как свидетели. Министерство держит данный вопрос на контроле. При этом отмечаем, что в соответствии с Законом «О средствах массовой информации» журналисты не должны забывать принимать меры по проверке достоверности распространяемой информации», - говорится в распространенном сообщении МИОР РК.