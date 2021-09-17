РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:28, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Ситуацию с журналистами в Жамбылской области прокомментировали в Мининформации РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития РК прокомментировало ситуацию в отношении журналистов Turaninfo.kz и «7 канала», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Министерство информации и общественного развития касательно приглашения корреспондента агентства Turaninfo.kz И.Дастана и репортера «7 канала» Д.Алимкула в департамент полиции Жамбылской области в рамках досудебного расследования сообщает следующее. Министерство по данному факту запросило соответствующую информацию у правоохранительных органов. По предварительной представленной информации, в настоящее время начато досудебное расследование, статус представителей СМИ обозначен как свидетели. Министерство держит данный вопрос на контроле. При этом отмечаем, что в соответствии с Законом «О средствах массовой информации» журналисты не должны забывать принимать меры по проверке достоверности распространяемой информации», - говорится в распространенном сообщении МИОР РК.


    Теги:
    Жамбылская область СМИ МИОР
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!