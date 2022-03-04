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Ситуацию с застрявшими фурами обсудил Казахстан с польской стороной

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
4 Марта 2022, 09:08
Ситуацию с застрявшими фурами обсудил Казахстан с польской стороной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 марта состоялся телефонный разговор между вице –министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Камалиевым Берик Сайлауовичем и министром инфраструктуры и строительства Республики Польша Анджеем Адамчиком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Стороны обсудили ситуацию, возникшую в сфере грузовых перевозок, в результате нынешней ситуации, сложившейся между Российской Федерацией и Республикой Украина.

Вице-министр выразил обеспокоенность касательно простаивающих на границах Украиной с Беларусью, Россией и другими странами 56 грузовых автомобильных фур и сообщил что, некоторые водители транспортных средств держат курс на территорию Польши.

В этой связи, вице-министр попросил министра Польши посодействовать в безпрепятственном прохождении транспортных средств через территорию Польши для дальнейшего следования по маршруту и последующего возвращения в Казахстан.

В свою очередь, министр инфраструктуры и строительства Анджей Адамчик согласился рассмотреть возможность безпрепятственного пропуска автотранспортных средств и попросил направить более подробную информацию.


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