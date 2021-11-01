Ситуацию с «выброшенными» скульптурами известных писателей прокомментировали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске на протяжении нескольких дней обсуждают ситуацию с вывезенными из городского парка скульптурами известных писателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пользователи социальных сетей размещают фотографии скульптур, оказавшихся на территории городского дома культуры в окружении мусора. Однако в городском акимате утверждают, что скульптуры аллеи литераторов не выбросили на свалку, а увезли для реставрации.

«В 2010 году малые архитектурные формы (МАФ) были установлены на территории старого парка. В связи с началом земляных работ в старом парке, в мае 6 МАФов были перевезены на территорию городского дома культуры для дальнейшей реставрации. Остальные 6 подверглись вандализму и не подлежат ремонту. Подсчитывается необходимый бюджет для реставрации МАФов и будут начаты работы по их ремонту. После завершения реставрации их установят на новом месте», - прокомментировали в горакимате.

Куда увезут скульптуры, местные власти не уточнили.

В горакимате напомнили, что в 2010 году для создания в парке аллеи литераторов заказывали 34 скульптуры писателей русской и казахской литературы: Жумабаева, Уалиханова, Маяковского, Достоевского, Ахматовой и других. Заказ выполнял алматинский скульптор Казыбек Сатыбалдин. Из-за некачественной работы 22 из 34 не были приняты заказчиком - отделом строительства и архитектуры Петропавловска. За 12 МАФов выплатили 11 млн тенге.

Когда скульптуры появились в парке, разразился настоящий скандал: художники, скульпторы и обычные жители не могли узнать в них известных классиков. Отличить их друг от друга можно было только по табличкам. Некоторые и вовсе выглядели нелепо из-за несоблюдения пропорций тела. После замечаний горожан, часть скульптур не приняли.