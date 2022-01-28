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Ситуацию с водностью рек Сырдарья и Урал прокомментировали в Минэкологии

28 Января 2022 18:52
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Ситуацию с водностью рек Сырдарья и Урал прокомментировали в Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площадке СЦК вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов прокомментировал ситуацию с водностью рек Сырдарья и Урал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Водность реки Сырдарьи во многом определяется наполняемостью Токтагулского водохранилища. Его емкость – 19,5 млрд кубометров. Чтобы в летний период была стабильная ситуация по экологии, считается нормой формирование 15 млрд кубометров воды к апрелю. К сожалению, на протяжении последних четырех лет Токтагул не может набрать воду. Пока ситуация нерадушная, не знаем как будет со снегозапасом в феврале. В прошлом году, чтобы не было сработки Токтагула до критического уровня, было принято решение, что Казахстан и Узбекистан за три года вперед будут передавать электроэнергию киргизской стороне на зимний период при возникновении проблем с электроэнергией, а летом, когда нужна вода, они будут вырабатывать электроэнергию и возвращать нам. Вместе с этой электроэнергией дополнительная вода будет идти вниз. Это схема обмена. По ней мы работали», - прокомментировал вице-министр.

По его словам, в прошлом году страна не успела поставить необходимую электроэнергию до конца года, поэтому договорились с киргизской стороны поставить до конца первого квартала.

«Работа ведется. Водность Сырдарьи зависит от Токтагула. Ситуация в низовье Приаралья существенно не улучшилась, к сожалению. У нас есть большие опасения, что не сможем набрать Коксарайский контррегулятор. Будет, наверное, только Шардара. В этом году ситуация будет сложной, потому что будем проходить без Коксарайского контррегулятора», - добавил спикер.

Что касается Урала, по словам вице-министра, здесь тоже на протяжении последних 4-5 лет идет цикл маловодья.

«Там, где своими силами река не может справиться, помогаем очищаться реке: чистим, с российской стороной заключили Дорожную карту, совместно изучаем причины маловодья и как синхронизировать нашу работу по водохозяйственным сооружениям, чтобы обеспечить максимальный приток воды. Также с Россией приняли программу экологического оздоровления Урала. По ней тоже ведется работа. То есть, на 11 млрд тенге ведутся различные виды работ по очистке и углублению реки, пока существенных улучшений нет. Надеемся, что цикл Маловодья пройдет и ситуация будет улучшаться», - добавил он.

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#Экология   #Минэкологии   #Международная деятельность РК   #Вода  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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