Ситуацию с ТОО «Semey Bus» прокомментировали в Комитете транспорта Мининдустрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии инфраструктурного развития Али Алтай прокомментировал ситуацию с ТОО «Semey Bus», которому не выплачивали субсидии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ТОО «Semey Bus» является квазигосударственным предприятием, которому с 2019 года не выплачивают субсидии. Прошу обратить внимание на ситуацию с автобусными перевозками в Семее. Акимат не выплачивает субсидии, доводит предприятие до банкротства», - озвучила вопрос модератор .

Заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии инфраструктурного развития Али Алтай ответил, что ситуация известна им.

«На протяжении двух лет они приобретали автобусы через Фонд развития промышленности. На сегодняшний день они ни одного тенге не погашали. Фонд развития промышленности со своей стороны процедурно обязан обратиться в суд и приостановить те договора, которые они заключали ранее. Со стороны акимата на этот год были предусмотрены субсидии, но те заявки, которые предприниматель внес в акимат, были очень большие. С акиматом нет договоренностей. Вопрос на контроле», - прокомментировал Али Алтай.





ОПРОВЕРЖЕНИЕ

«В связи с неполной осведомленностью об исполнении договорных обязательств между ТОО «Semey Вus» и АО «Фонд развития промышленности» мною была допущена неточность в формулировки ответа о текущей ситуации, связанной с указанным транспортным предприятием. В этой связи в соответствии со статьей 19 Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации» опровергаю информацию, озвученную мною на онлайн брифинге «ОPEN SPACE - Конкуренция в пассажирских перевозках общественным транспортом». Мне эта ситуация известна. Считаю, что данная ситуация должна быть урегулирована в соответствии с гражданским законодательством. В целом регулярные городские автобусные перевозки организуются местными исполнительными органами. В этой связи акимат города Семей должен принимать необходимые меры по обеспечению местного населения безопасным и качественным общественным транспортом. Данный вопрос на контроле» - прокомментировал Али Алтай.

16.07.2021.