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    14:53, 14 Март 2022 | GMT +6

    Ситуацию с сахаром прокомментировали в акимате Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Дефицита сахара в Карагандинской области нет. Запас сладкого товара имеется на оптовых складах. В ближайшие дни ожидается поставка ещё десяти вагонов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Ситуацию с возникшим сахарным ажиотажем прокомментировали в областном акимате.

    «С утра мы разговаривали с оптовиками. Сейчас они отпускают сахар всем объектам торговли. На складах в остатке более 500 тонн. Помимо этого, идёт десять вагонов и проплачено ещё пять вагонов», – сообщила руководитель управления предпринимательства Татьяна Аблаева на аппаратном совещании.

    Она добавила, что запас сахара имеется в стабфонде и партию продукта выделит продкорпорация.

    «Есть необоснованный ажиотаж. Никаких проблем ни по сахару, ни по другим продуктам питания нет. Прошу держать ситуацию на особом контроле. В случаях спекуляции решать оперативно вопросы», – сказал аким области Женис Касымбек.

    Ранее Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан сообщило о наличии и проводимой работе по бесперебойному обеспечению социально значимыми продовольственными товарами.

    Теги:
    Регионы Казахстана Акимат Карагандинская область Караганда Экономика
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