Ситуацию с сахаром прокомментировали в акимате Карагандинской области
Ситуацию с возникшим сахарным ажиотажем прокомментировали в областном акимате.
«С утра мы разговаривали с оптовиками. Сейчас они отпускают сахар всем объектам торговли. На складах в остатке более 500 тонн. Помимо этого, идёт десять вагонов и проплачено ещё пять вагонов», – сообщила руководитель управления предпринимательства Татьяна Аблаева на аппаратном совещании.
Она добавила, что запас сахара имеется в стабфонде и партию продукта выделит продкорпорация.
«Есть необоснованный ажиотаж. Никаких проблем ни по сахару, ни по другим продуктам питания нет. Прошу держать ситуацию на особом контроле. В случаях спекуляции решать оперативно вопросы», – сказал аким области Женис Касымбек.
Ранее Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан сообщило о наличии и проводимой работе по бесперебойному обеспечению социально значимыми продовольственными товарами.