Ситуацию с сахаром прокомментировали в акимате Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Дефицита сахара в Карагандинской области нет. Запас сладкого товара имеется на оптовых складах. В ближайшие дни ожидается поставка ещё десяти вагонов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Ситуацию с возникшим сахарным ажиотажем прокомментировали в областном акимате.

«С утра мы разговаривали с оптовиками. Сейчас они отпускают сахар всем объектам торговли. На складах в остатке более 500 тонн. Помимо этого, идёт десять вагонов и проплачено ещё пять вагонов», – сообщила руководитель управления предпринимательства Татьяна Аблаева на аппаратном совещании.

Она добавила, что запас сахара имеется в стабфонде и партию продукта выделит продкорпорация.

«Есть необоснованный ажиотаж. Никаких проблем ни по сахару, ни по другим продуктам питания нет. Прошу держать ситуацию на особом контроле. В случаях спекуляции решать оперативно вопросы», – сказал аким области Женис Касымбек.

Ранее Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан сообщило о наличии и проводимой работе по бесперебойному обеспечению социально значимыми продовольственными товарами.