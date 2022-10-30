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    16:16, 30 Октябрь 2022 | GMT +6

    Ситуацию с подключением отопления в ЖК «Алма Сити» прокомментировали в акимате Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы прокомментировали ситуацию по подключению к системе отопления 28 домов ЖК «Алма Сити» Е5 в Наурызбайском районе. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «На сегодня жилой комплекс «Алма Сити» Е5 не введен в эксплуатацию и не находится на балансе города. Также по жилому комплексу отсутствует декларация о готовности объекта, подписываемая коммунальными предприятиями. Ответственность за заселение жильцов в дом, который не сдан в эксплуатацию, несет компания-застройщик ТОО «Qazaq Stroy». В свою очередь Qazaq Stroy предпринимает необходимые меры для разрешения вопроса и скорейшего подключения домов к центральному теплоснабжению. Застройщиком предоставлено гарантийное письмо по выполнению своих обязательств. Вместе с тем, после предоставления всей технической документации работниками ТОО «Алматинские тепловые сети» будет проведено повторное обследование для оценки возможности подключения жилых домов к постоянному теплоснабжению», - пояснили в управлении энергетики и водоснабжения города Алматы.


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