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    16:28, 02 Июль 2022 | GMT +6

    Ситуацию с перевозкой украинского зерна казахстанским судном прокомментировали в КТЖ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вчера в СМИ вышла информация о том, что Генеральная прокуратура Украины обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт компании «Қазақстан темір жолы».

    «Достоверность данного обращения компанией проверяется с уполномоченными государственными органами Украины. Проходят активные консультации с послами обеих стран.

    Как ранее сообщалось, сделка продажи зерна была между эстонской компанией «Mangelbert OU» и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки», - пояснили в пресс-службе компании «Қазақстан темір жолы».

    В целях прояснения ситуации и исключения нарушений норм международного права, КТЖ направили письмо в адрес арендатора судна с требованием предоставления в срочном порядке подробного пояснения сложившейся ситуации с приложением всех подтверждающих документов (контракты, сертификаты).

    КТЖ также заверяет о своей приверженности к соблюдению норм международного права.


    Фото: railways.kz



    Теги:
    Другие государственные органы Украина Транспорт КТЖ
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