Ситуацию с паводком прокомментировал начальник ДЧС СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области службы гражданской защиты работают в усиленном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов на брифинге отметил, что пока ситуация не критическая.

«Большой воды, как в 2017 году, не ожидаем. На реках Жабай и Колутон в Акмолинской области влагозапасы ниже, чем в прошлом году. У Сергеевского водохранилища, вниз по течению, - больше среднемноголетних значений. Будем мониторить. В ближайшие трое суток будем видеть подъем у Сергеевского водохранилища от наших притоков. В течение 10 дней - со стороны Акмолинской области», - прокомментировал Р. Камалов.

Сейчас группировки сил и средств работают в Айыртауском, Уалихановском и районе имени Г. Мусрепова. Спасатели круглосуточно дежурят в населенных пунктах, которые могут быть подтоплены во время разлива малых рек. На водоемах наблюдаются заторы и зажоры. Спасатели вовремя режут лед и проводят взрывные работы. По словам Р. Камалова, в ближайшие дни притоки пойдут на спад, и тогда все внимание будет сосредоточено на реке Есиль.

«Большие притоки наблюдаем последние два дня со стороны Селетинского водохранилища. Сброс воды увеличился до 300 кубометров в секунду. Объезжали Уалихановский район, уязвимые села Кулаколь и Каратал. По Чаглинскому водохранилищу небольшие притоки. Сброс - 15 кубометров в секунду. Учитывая снежную зиму, есть еще снежный покров в Есильском, Тимирязевском районах, большие влагозапасы в районе Шал акына. В Тимирязевский район сегодня отправится группировки сил и средств. Возможно осложнение ситуации с подтоплением талыми водами. Наблюдаем там активное формирование талых стоков на полях», - проинформировал Р. Камалов.

По области зафиксировали шесть переливов через автодороги. Два из них уже прекратились. Транспортное сообщение со всеми населенными пунктами есть. Были размывы внутрипоселковых дорог, вода подходила близко ко дворам. Подтопленных домов по области нет.

«По талым водам три района мониторим. Сейчас важно пропустить малые реки и сосредоточиться на реке Есиль. У Петропавловского гидроузла чаша маленькая, всего 25 млн кубических метров. Придут большие объемы из Сергеевского водохранилища. Возможен перелив через автодорогу у поселка Заречный, как это происходит каждый год. Наблюдаем за 18-ю населенными пунктами, расположенными вниз по течению от Сергеевского водохранилища», - сказал Р. Камалов.