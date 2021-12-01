Ситуацию с отменой авиарейсов из аэропорта Петропавловска прокомментировали в акимате СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Из аэропорта Петропавловска могут отменить все авиарейсы с 10-го декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сайте авиакомпании QAZAQ AIR появилась информация об отмене всех рейсов из аэропорта Петропавловска с 10-го по 31-е декабря в связи с приостановлением действия сертификата годности аэропорта. До этого времени полеты будут выполняться. Ранее авиакомпания заявляла об отмене рейсов с 1-го декабря.

На информацию отреагировали в Министерстве индустриально-инновационного развития и поспешили заверить, что авиарейсы выполняются в штатном режиме.

«Аэропорт города Петропавловска имеет сертификат годности аэродрома, выданный Авиационной Администрацией Казахстана 6 августа 2021 года сроком на 1 год. По итогам проведенной сертификации между эксплуатантом аэродрома и Авиационной Администрацией Казахстана составлен План корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий. Аэропортом совместно с акиматом Северо-Казахстанской области принимаются меры по устранению выявленных несоответствий (устранено около 70%). На сегодняшний день рейсы авиакомпаний Qazaq Air и СКАТ в/из аэропорта города Петропавловск выполняются в штатном режиме», - прокомментировали в Министерстве.

Прокомментировали сложившуюся ситуацию и в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области.

«В аэропортах усилили контроль безопасности, требования стали более жесткими. Отмечу, что у каждого аэропорта есть план устранения замечаний. У нас срок стоит – до 10-го декабря. Но до этой даты все будет устранено. Это рабочие моменты, на функционирование аэропорта не влияют. Авиарейсы отменяться не будут», - сказал руководитель ведомства Максат Баяхмет.

Из аэропорта Петропавловска можно два раза в неделю улететь в Алматы, три раза – в Туркестан. Полеты в Нур-Султан осуществляются ежедневно, во вторник и субботу – два рейса.

Летом аким области Кумар Аксакалов говорил о том, что наладить работу аэропорта можно, но для этого нужен инвестор.