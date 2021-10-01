Ситуацию с организацией горячего питания в школах прокомментировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении образования Северо-Казахстанской области прокомментировали ситуацию с организацией горячего питания в школах отдаленных сел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, несколько дней назад мы рассказывали об итогах мониторинга в школах области. В отчете мониторинговой группы говорилось о проблемах организации горячего питания в сельских школах.

В управлении образования отметили, что большую часть школ области составляют малокомплектные школы, где контингент учащихся небольшой. Стоимость питания тоже невысокая. Все это влияет на затраты по организации питания поставщиков.

«Поставщики услуг не заинтересованы работать в малокомплектных школах. В настоящее время в такие школы вводят штатные единицы работников пищеблоков - поваров, кухонных работников, кладовщиков - за счет местного бюджета. В школах, где отсутствуют столовые, питание осуществляется в приспособленных помещениях. В двух школах Петропавловска, где отсутствуют пищеблоки, осуществляется подвоз горячего питания. Аналогичная ситуация в сельских школах, в которых питание осуществляется за счет спонсоров. Несмотря на отсутствие поставщиков, питание для детей организовано во всех школах», - прокомментировали в управлении образования.

