+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 5 °С
Алматы: 7 °С
USD 428.51 EUR 496.13
RUB 6.06 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ситуацию с очередями за углем прокомментировали в СКО

11 Ноября 2021 14:34
Поделиться:
Ситуацию с очередями за углем прокомментировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области не снимается с повестки проблема с наличием угля на тупиках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
В 2,5 раза возросло количество жалоб на поликлиники в СКО Названы причины образовавшегося дефицита угля в столице Смерть роженицы прокомментировали в облздраве СКО

В социальных сетях вновь появляются видеоролики, авторы которых говорят об очередях за углем и отсутствии его на тупиках. Один из пользователей указал, что уголь якобы вывозят тонарами в неизвестном направлении.

Ситуацию прокомментировали в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

«На тупиках области имеется запас угля в объеме 6,4 тысячи тонн. Из них в Петропавловске на 9.00 часов утра имелось 930 тонн угля. Идет реализация. На станции «Петропавловск» находится 280 тонн каражаринского угля. В пути – 1,4 тысячи тонн шубаркульского угля, 1,6 тысячи тонн каражаринского и 840 тонн макубинского угля. Уголь будет завозиться в течение всего отопительного сезона. Сейчас нет шубаркульского угля. Но мы отрабатываем поставки. Ситуация с отсутствием именно этого угля характерна не только для нашего региона», - сказал руководитель управления Бахыт Ильясов.

По словам Б.Ильясова, потребность в шубаркульском угле в этом году значительно возросла. Если в прошлом году его продали 34 тысячи тонн, то в этом – уже 46 тысяч тонн. Жители региона выбирают его из-за высокого качества.

Что касается вывоза угля из тупиков, то ограничение есть только по шубаркульскому – не более пяти тонн на одну машину. По другим сортам ограничений нет. Выезжающие же из тупиков тонары с углем едут в районы области. За границу уголь из региона тоже никто не вывозит. Б.Ильясов отметил, что управление делало запрос в пограничную службу на предмет вывоза угля. Ни одного факта там не было зарегистрировано.

Цены на уголь по области варьируются от 8,7 до 17 тысяч тенге за тонну в зависимости от марки угля. В управлении отметили, что роста стоимости угля не наблюдается.


Подписывайтесь на наш канал:

#Энергетика   #Северо-Казахстанская область   #Акимат   #Видео   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
В 2,5 раза возросло количество жалоб на поликлиники в СКО
Названы причины образовавшегося дефицита угля в столице
Смерть роженицы прокомментировали в облздраве СКО
Популярное
1 Руководителя управления образования назначили в СКО
2 «В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья
3 О мошеннических схемах в пенсионной сфере заявила депутат
4 10 лет проведет в тюрьме продавец наркотиков в СКО
5 В Экибастузе мужчина облил бензином себя и бывшую сожительницу
6 «КамАЗ» перевернулся и загорелся на трассе в СКО
Читайте также
Несколько кредитов на инвалида оформила 18-летняя аферистка в Караганде
ДТП с тремя погибшими: о состояние выжившей девочки рассказали костанайские врачи
Руководителя управления образования назначили в СКО
«В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья
О мошеннических схемах в пенсионной сфере заявила депутат
10 лет проведет в тюрьме продавец наркотиков в СКО
В Экибастузе мужчина облил бензином себя и бывшую сожительницу
«КамАЗ» перевернулся и загорелся на трассе в СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив