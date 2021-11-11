Ситуацию с очередями за углем прокомментировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области не снимается с повестки проблема с наличием угля на тупиках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях вновь появляются видеоролики, авторы которых говорят об очередях за углем и отсутствии его на тупиках. Один из пользователей указал, что уголь якобы вывозят тонарами в неизвестном направлении.

Ситуацию прокомментировали в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

«На тупиках области имеется запас угля в объеме 6,4 тысячи тонн. Из них в Петропавловске на 9.00 часов утра имелось 930 тонн угля. Идет реализация. На станции «Петропавловск» находится 280 тонн каражаринского угля. В пути – 1,4 тысячи тонн шубаркульского угля, 1,6 тысячи тонн каражаринского и 840 тонн макубинского угля. Уголь будет завозиться в течение всего отопительного сезона. Сейчас нет шубаркульского угля. Но мы отрабатываем поставки. Ситуация с отсутствием именно этого угля характерна не только для нашего региона», - сказал руководитель управления Бахыт Ильясов.

По словам Б.Ильясова, потребность в шубаркульском угле в этом году значительно возросла. Если в прошлом году его продали 34 тысячи тонн, то в этом – уже 46 тысяч тонн. Жители региона выбирают его из-за высокого качества.

Что касается вывоза угля из тупиков, то ограничение есть только по шубаркульскому – не более пяти тонн на одну машину. По другим сортам ограничений нет. Выезжающие же из тупиков тонары с углем едут в районы области. За границу уголь из региона тоже никто не вывозит. Б.Ильясов отметил, что управление делало запрос в пограничную службу на предмет вывоза угля. Ни одного факта там не было зарегистрировано.

Цены на уголь по области варьируются от 8,7 до 17 тысяч тенге за тонну в зависимости от марки угля. В управлении отметили, что роста стоимости угля не наблюдается.