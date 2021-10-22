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    15:34, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ситуацию с очередями на фильтрах в поликлиниках прокомментировали в облздраве СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления здравоохранения по Северо-Казахстанской области Кумар Кусемисов прокомментировал ситуацию с большими очередями в поликлиниках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях жители Петропавловска неоднократно жаловались на скопление людей на фильтрах в поликлиниках. По словам горожан, ждать приема приходится несколько часов. При этом в очереди находятся дети с температурой.

    По словам К. Кусемисова, наплыв пациентов связан с наступлением эпидемиологического сезона по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу.

    «Много людей обращаются в поликлиники с температурой, симптомами вирусной инфекции. Всех направляют на фильтр. Мы неоднократно говорили, что при наличии температуры и симптомов вирусной инфекции не нужно приезжать в поликлинику. Необходимо вызвать врача на дом или бригаду скорой помощи. Мы два года живем в условиях распространения коронавируса. Соблюдение социальной дистанции – ответственность каждого. При этом неважно, где вы находитесь: в поликлинике или в супермаркете – дистанцию между людьми нужно соблюдать», - сказал К. Кусемисов.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана
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