Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Ситуацию с невыплатой зарплаты на одном из заводов прокомментировал аким СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
27 Октября 2021, 21:40
Ситуацию с невыплатой зарплаты на одном из заводов прокомментировал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов прокомментировал ситуацию, сложившуюся на Петропавловском заводе тяжелого машиностроения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проблемы на предприятии возникают из год в год. Руководство завода обещало восстановить объемы производства еще в 2019 году. Однако до сих пор наладить работу не удалось. На заводе образовались долги по заработной плате.

«Это завод, который может производить много продукции. К сожалению, что-то не получается у них. Постоянно в долгах. Сейчас получили деньги на заказ. Долги на днях по заработной плате погасят. Неоднократно говорил, что управление этим заводом не выдерживает никакой критики. Завод должен зарабатывать. Оборудование, конструкторское бюро есть. Но сидеть на шее государства легче всего. Надо переходить на гражданскую продукцию. Искать, не сидеть на месте. Накапливают долги даже за коммунальные услуги. Мы приводили туда много инвесторов. Просили простаивающие помещения. Не пустили. Завод находится в системе Министерства индустрии. Нам не подчиняется», - сказал К. Аксакалов.

Глава региона добавил, что завод стоит в плане приватизации. В целом, в отрасли промышленности объем производства за девять месяцев составил 250 млрд тенге. К концу года рассчитывают увеличить до 360 млрд тенге.


Северо-Казахстанская область   Акимат   Промышленность   Экономика   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов