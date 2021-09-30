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    15:30, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Ситуацию с нехваткой угля прокомментировали в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прокомментировали ситуацию с дефицитом угля на тупиках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях появилось видео, снятое на одном из угольных тупиков Петропавловска. Автор ролика утверждает, что в очереди стоят не менее 50 грузовых автомобилей. Вот только угля явно всем не хватит. По словам мужчины, пришли всего три вагона с углем.

    Исполняющий обязанности руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бахыт Ильясов утверждает, что уголь есть и в городе, и в районах.

    «По Петропавловску в наличии более 19 тысяч тонн. Есть майкубинский и 200 тонн каражаринского. Ажиотаж, который есть, по каражоринскому сорту. Шубаркульский – вагоны сейчас на угольном разрезе, на погрузке. В течение нескольких дней поступят 700 тонн. 1-2 октября дополнительно придут 200 тонн каражоринского. Отсутствие угля связано с тем, что начался отопительный сезон и население массово начинает закупать. У тех, кто заготовил летом, проблем нет. Летом с тупиков всего 50-60 тонн в сутки отпускали. Сейчас 200-250 тонн. До конца года цены останутся без изменений», - прокомментировал Б. Ильясов.

    Ранее в областном акимате заявляли, что цена на уголь в этом году не изменилась. Потребность населения составляет 391 тысячу тенге. По словам Б. Ильясова, более 90%, или 361 тысячу тонн угля, североказахстанцы закупили.


    Теги:
    Отопительный сезон Северо-Казахстанская область
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