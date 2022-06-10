10 Июня 2022 19:37

Ситуацию с наличием в продаже сахара прокомментировали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Ситуацию с наличием в супермаркетах в продаже сахара прокомментировали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент в регион прибыло 68 тонн сахара с Коксуского сахарного завода. Через четыре-пять дней ожидается прибытие еще 66 тонн, а затем 64 тонн. Таким образом, ставший дефицитным продукт будет прибывать каждые четыре-пять дней», – рассказала заведующая складом супермаркета «Ярмарка Retaіl» Клара Шарипова.

Заведующая одного из супермаркетов данной торговой сети Гульмира Гизатуллина сообщила, что в настоящее время дефицита сахара не наблюдается. На прилавках он пополняется по мере надобности. Сахар реализуется по 385 тенге за килограмм.

«В городе Атырау имеется 37 точек четырех крупных торговых сетей, в адрес которых поступает сахар. Два дня назад в супермаркеты одной из торговых сетей также поступало 66 тонн сахара», - проинформировали в пресс-службе городского акимата.



