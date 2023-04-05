Ситуацию с массовыми заявлениями на увольнение пилотов «Казавиаспас» прокомментировал глава МЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ситуацию с массовыми заявлениями на увольнение пилотов «Казавиаспас» прокомментировал министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казифномр».

По его словам, сейчас проводится служебное расследование по всем 23 заявлениям.

«Требования и недовольства были связаны и с заработной платой, но хочу сказать, что тот летный состав, который в том числе указывался, они все получали заработную плату, неплохие денежные средства и за полеты. За год доходы пилотов, которые в том числе писали, более 20 млн тенге. В гражданской авиации, в том числе структурных подразделениях Минобороны, я думаю, такими зарплатами не все могут похвастаться», - сказал Юрий Ильин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Министр также остановился на жалобах ксательно условий труда.

«Не всегда условия проживания или базирования состава должны отвечать пятизвездочным отелям. Будем разбираться по каждому случаю. То, что многие пилоты заявляют, что «он бог и царь». Бог и царь пилот только во время полета. Он имеет право принимать решение на борту воздушного судна, невзирая на должностных лиц, которые на нем передвигаются. Лететь ему или не лететь из-за технического состояния борта или погодных условий. На земле он такой же сотрудник МЧС, который должен выполнять свои функциональные обязанности», - заявил Юрий Ильин.

Министр отметил, что решение будет приниматься после итогов проверки, и пока еще никого не увольняли.

Ранее в СМИ сообщалось, что летчики «Казавиаспас» пожаловались на отсутствие безопасности при полетах и написали заявления на увольнения.