Ситуацию с курсом тенге прокомментировал глава Нацбанка РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк продолжит придерживаться гибкого курсообразования. Об этом заявил глава финрегулятора Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях беспрецедентного шока на глобальных финансовых и товарных рынках из-за ухудшения геополитической ситуации обменный курс тенге наряду с другими валютами ЕМ испытывал высокую волатильность в феврале текущего года. Для ограничения рисков по финансовой стабильности при необоснованных резких скачках курса Национальный банк в отдельные дни проводил валютные интервенции, объем которых в сумме за февраль текущего года составил 273,7 млн долларов США», - сказал Галымжан Пирматов.

Глава Нацбанка добавил, что информация о проводимых операциях оперативно раскрывается. Поддержку национальной валюте оказывали операции по конвертации средств Нацфонда для выделения трансфертов в бюджет, продажа валюты КГС, налоговые выплаты экспортеров в бюджет.

«Смещение баланса факторов в пользу негативных факторов, риск-сентимент на рынках обусловили ослабление тенге в феврале на 14,2% до 495 тенге за доллар США. В марте месяце ослабление российского рубля из-за дополнительных санкций, включая запрет США на импорт нефтепродуктов из России, усилило давление на тенге. С начала марта проведено интервенций на 542 млн долларов США. На 14 марта текущего года курс тенге составил 511,74 тенге за доллар», - проинформировал Галымжан Пирматов.

Было отмечено, что с целью обеспечения более рыночного курсообразования на рынке наличных иностранных валют Национальный банк разработал поправки по расширению пределов отклонения курса покупки от курса продажи инвалюты за тенге через обменные пункты.

В целях предотвращения рисков финансовой стабильности и снижения давления спекулятивного спроса Указом Президента РК введены ограничения на вывоз из страны наличной инвалюты и денежных инструментов в инвалюте выше 10 000 долларов США, золотых слитков, аффинированного золота массой свыше 100 грамм. Это обеспечит контроль за чрезмерным вывозом иностранной валюты и сохранность резервов Национального банка.

«Банки второго уровня и Национальный банк принимают весь перечень мер по поставкам наличной иностранной валюты в Казахстан. При этом, БВУ обладают достаточными объемами ликвидных валютных активов в виде остатков на счетах, депозитах и ценных бумагах. Национальный банк продолжит придерживаться гибкого курсообразования, которое абсорбирует шоки, исключает накапливание дисбалансов и одновременно позволяет разумно использовать резервы», - заключил Галымжан Пирматов.