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Ситуацию с курсом тенге прокомментировал Ерболат Досаев

9 Декабря 2021 09:01
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Ситуацию с курсом тенге прокомментировал Ерболат Досаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев прокомментировал ситуацию с ослаблением курса тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ноябре текущего года наблюдалась высокая волатильность на мировых финансовых и товарных рынках на фоне обнаружения нового штамма коронавируса и сообщений о его распространении в США и Европе, что также вызвало резкое падение нефтяных котировок», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Глава финрегулятора добавил, что мировые цены на нефть снижались до минимальных уровней с конца августа – до 65-66 долларов США за баррель.

На мировом валютном рынке также наблюдалось глобальное ослабление валют развивающихся стран: российский рубль за месяц ослаб на 4,7%, южно-африканский ранд на 4,3%, мексиканское песо на 4,3%.

«Ухудшение фундаментальных факторов обусловило ослабление тенге в ноябре на 1,7% до 434,2 тенге за доллар США. По состоянию на 8 декабря текущего года курс тенге составил 434,46 тенге за доллар США. Поддержку национальной валюте оказывали операции по конвертации средств Нацфонда для выделения трансфертов в бюджет и продажа КГС», - пояснил Ерболат Досаев.

При этом, как отметил глава Нацбанка, налоговый период не оказал существенной поддержки национальной валюте из-за достаточности тенговой ликвидности у экспортеров.



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Автор:

Серик Сабеков

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