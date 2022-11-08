Ситуацию с «кислотной» водой в бассейне разъяснили в костанайской ДЮСШ

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Бассейн, открытый в Костанае в этом году, для детей-пловцов временно закрыт. Спортшкола экстренно решает вопрос с состоянием воды, которая, как оказалось, не соответствует нормам из-за сбоя компьютера, определяющего подачу количества реагентов в воду. Вода имеют высокую кислотность. Ситуацию корреспонденту МИА «Казинформ» прояснила заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе ДЮСШ №1 им. К. Оспанова Наталья Сухачева.

«Бассейн новый, открылся в 2022 году, как вы знаете. Вся технология очистки воды сложная, все компьютеризовано. Наши работники обучились тому, как работать в этой системе при передаче объекта. Но, видимо, этих знаний оказалось недостаточно,- сказала Н. Сухачева. — У нас есть лаборант, который ежедневно измеряет уровень рН и хлора. 2 ноября она сообщила, что вода закислилась. В тот же день были сданы анализы в лабораторию СЭС, и 3 ноября были закрыты водные тренировки для детей».

Результаты из лаборатории показали, наоборот, повышенный показатель хлора в воде. Было принято решение сделать еще один забор и направить в независимую лабораторию, где версия с повышением кислотности воды подтвердилась, тогда как хлор был в норме.

«Было принято решение внести изменения в план госзакупок. Нам нужна была организация, которая будет обслуживать бассейн и производить весь этот процесс очищения воды. Также у нас не оказалось химиката, который повышает уровень рН. Как вы знаете, у нас в области итак вода щелочная, то есть надо постоянно снижать уровень. Вероятно, произошел сбой в компьютере, и большая дозировка реагента ушла. И поэтому сейчас его не оказалось у нас,- пояснила Н. Сухачева. — В пятницу, 11 ноября, у нас будет разыгран лот и будет выбрана компания, которая займется очищением воды в бассейне, прошивкой компьютеризованной системы».

Пока же спортшколой найдены и приглашены в Костанай эксперты, которые 9 ноября прилетят и произведут услугу по диагностике компьютеризованной системы и выявлению проблемы.

Уже после розыгрыша лота будет определена компания, которая будет заниматься этим вопросам на системной основе. Все вопросы по очистке воды в бассейне и работе компьютеризированной системы будут на них.



