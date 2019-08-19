Ситуацию с казахстанскими альпинистами в горах Кыргызстана прокомментировали в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ситуацию с казахстанскими альпинистами в горах Кыргызстана прокомментировали в Министерстве иностранных дел РК. МИД РК с первых дней занимается вопросами спасения пропавших альпинистов, передает МИА «Казинформ».

«17 августа казахстанскому консулу в Бишкеке поступила информация о том, что на пике Победы (Иссык-Кульская область, Кыргызстан) в горах Тянь-Шань пропали три альпиниста из Казахстана.

Было установлено, что граждане РК Мурат Отепбаев, Андрей Корнеев и Александр Чечулин 4 августа начали поход на пик Победы. Все трое являются профессиональными и опытными альпинистами», – отметили в министерстве.

14 августа альпинистам удалось покорить вышеуказанный пик. В этот же день началось ухудшение погодных условий.

15 августа примерно в 08:15 альпинисты в последний раз вышли на связь и подали сигнал о случившемся. Кроме этого, они сообщили о смерти А. Чечулина. По предварительным данным, от отека легких. На момент подачи сигнала альпинисты находились на высоте 6900 метров. Палатки и снаряжения унесло ветром. Они также сообщили, что выкопали снежную яму и укрылись в ней.

Наши дипломаты в оперативном порядке сообщили о данном происшествии в дежурные части МЧС Кыргызстана и КЧС МВД Казахстана.

18 августа вертолет, принадлежащий туристической компании, организовавшей поход, дважды поднимался в воздух для обследования предполагаемого района, где пропали альпинисты. Но безрезультатно, так как в горах сошли несколько лавин и в этом районе все покрыто снегом.

Сложность операции по спасению состоит в том, что разрешенная высота полета в этих горах - 4500 м, а также погодные условия (полеты могут быть осуществлены только до середины дня, так как после обеда в горах падает туман).

В посольстве Казахстана создан оперативный штаб, который оказывает максимальное содействие в поисках пропавших альпинистов. Дипломаты находятся на постоянной связи с компетентными органами Казахстана и Кыргызстана и родственниками пропавших.

Вчера всю ночь консул и родные М. Отепбаева находились в посольстве и совместно прорабатывали координационные вопросы.

Ведется работа по организации разрешения на полеты по территории Кыргызстана казахстанских вертолетов, которые будут осуществлять поиск наших альпинистов, а также доставят группу профессиональных альпинистов из Казахстана, Кыргызстана и России, которые вызвались помочь в поисках. Одну из поисковых групп планирует возглавить известный альпинист Максут Жумаев.

Дополнительно дипломатами были направлены соответствующие письма в офис оператора спутниковой телефонной связи Thuraya с просьбой оказать содействие в установлении места подачи сигнала от пропавших альпинистов.

Вопрос находится на особом контроле руководства МИД и совместно с КЧС МВД и Министерством обороны РК ведется оперативная работа с кыргызской стороной, которая с первых минут получения информации оказывает максимальное содействие в поисках.