Ситуацию с фейком о коронавирусе в Зайсане прокомментировал Елжан Биртанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал ситуацию в Зайсане (ВКО) в связи с распространением информации о появлении на территории РК граждан Китая с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, определенные волнения вчера ночью возникли в Зайсанском районе ВКО, в селах Сарытерек и Айнабулак. Местные жители получили неполноценную и откровенно лживую информацию о том, что якобы хотят привезти в их село на карантин жителей КНР. Это абсолютно невозможно, поскольку закрыта граница для пассажирских перевозок. Люди вышли на улицы с требованиями прекратить это», - сказал Елжан Биртанов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, на сегодняшний день казахстанско-китайскую границу пересекает минимальное количество людей в ВКО и Алматинской области.

«И в основном это наши граждане, которые занимаются двусторонней приграничной торговлей – водители грузовиков, челночники, которые перешли в Китай и сейчас хотят вернуться. И когда они вернутся, мы должны их обезопасить», - отметил министр.

«Поэтому, мы даем четкие инструкции нашим управлениям здравоохранения для этих граждан, а также для граждан КНР, которые работают в нашей стране по контрактам. В том числе на государственных инвестиционных проектах. В ыделено отдельное здание инфекционного корпуса на 20 мест на случай, если наши граждане или граждане других государств пересекут границу «, - добавил глава ведомства.

Напомним, в социальных сетях были опубликованы видео, на которых жители Зайсанского района выражают беспокойство по поводу информации о «переходе» границы гражданами КНР.