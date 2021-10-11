Ситуацию с дизтопливом прокомментировали в акимате Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области прокомментировал ситуацию с дефицитом дизельного топлива в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил Женис Касымбек, ситуация с возникшим дефицитом дизтоплива решается. Общественный транспорт обеспечивается топливом в приоритетном порядке.

«В субботу в Правительстве было проведено селекторное совещание по этому вопросу. Идёт активный завоз ГСМ по регионам. По данным министерства энергетики, в ближайшее время завершится ремонт на Павлодарском НПЗ. В выходные дни для автопарков пришло дополнительное дизтопливо. По общественному транспорту в ручном режиме идёт обеспечение», – сказал глава области на аппаратном совещании в режиме онлайн.

Напомним, в выходные дни в Караганде почти треть автобусов не вышли на городские маршруты. Причиной стало отсутствие дизельного топлива на автозаправках.