Ситуацию с ценами на продукты питания прокомментировал министр национальной экономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ситуацию сценами на продукты питания прокомментировал министр национальной экономики РК РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По росту цен есть сезонные колебания, которые в декабре, мы все знаем, связаны с тем, что все готовятся к новогодним праздникам. Цены на определенные продовольственные продукты растут», - сказал Асет Иргалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Министр также ответил на вопрос: что больше всего подорожает?

«Я, как и вы, постоянно закупаю продукты, готовим к Новому году. И мы сами знаем - на что цены растут», - сказал он.

Глава Миннацэкономики добавил, что делается все, чтобы снизить инфляционные процессы.