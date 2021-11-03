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    14:57, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Ситуацию с ценами на продукты питания прокомментировал министр национальной экономики РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ситуацию сценами на продукты питания прокомментировал министр национальной экономики РК РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По росту цен есть сезонные колебания, которые в декабре, мы все знаем, связаны с тем, что все готовятся к новогодним праздникам. Цены на определенные продовольственные продукты растут», - сказал Асет Иргалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

    Министр также ответил на вопрос: что больше всего подорожает?

    «Я, как и вы, постоянно закупаю продукты, готовим к Новому году. И мы сами знаем - на что цены растут», - сказал он.

    Глава Миннацэкономики добавил, что делается все, чтобы снизить инфляционные процессы.

    Теги:
    Правительство РК Экономика
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