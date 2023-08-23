Ситуацию с бензином АИ-95 разъяснили в АО «КазМунайГаз»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ситуацию с бензином АИ-95 разъяснил заместитель председателя правления АО «КазМунайГаз» Дмитрий Макеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день запасы бензина АИ-95 у нас в стране достаточно комфортные. Если мы посмотрим по стране, то это около 85 тысяч тонн. Этого достаточно на 23 суток непрерывного потребления. Единственный вопрос – логистика и транспортировка. По техническим причинам на Шымкентском НПЗ мы не можем выпускать 95-й. Сейчас идет выпуск только на Атырауском и Павлодарском заводах. За счет интенсивного увеличения производства на этих заводах мы компенсируем недовыработку. Транспортировка, допустим, с запада до юга занимает около двух недель. Бензин процентов на 30-40 своего баланса находится в движении. Мы с КТЖ каждый день проводим соответствующие совещания, чтобы отслеживать дислокацию вагонов-цистерн для их ускоренного прохождения», – сказал Дмитрий Макеев.

По его словам, выпуск бензина АИ-95 на Шымкентском НПЗ уже начат, сегодня произведено 5 тысяч тонн. Работа будет продолжаться.

Что касается цен на бензин, то, как сообщил Дмитрий Макеев, эта проблематика будет решена только к январю-февралю следующего года, поскольку замена некоторого оборудования на Шымкентском НПЗ потребует до 8 месяцев.

Также менеджеры АО НК «КазМунайГаз» представили операционные и финансовые результаты деятельности компании за первое полугодие 2023 года.

Заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Диана Арысова сообщила, что размер активов компании составляет 37 миллиардов долларов США. Выручка за первое полугодие 2023 года составила 8,7 миллиарда долларов США. EBITDA компании составила 2,5 миллиарда долларов США. За первое полугодие 2023 года компания добыла 11,9 миллиона тонн нефти и газоконденсата, транспортировала 39 миллионов тонн, переработала 10 миллионов тонн.