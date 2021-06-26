Ситуацию с Александром Винокуровым прокомментировали в Минкультуры и спорта РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве культуры и спорта отреагировали на ситуацию между Александром Винокуровым и командой «Астана»», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство культуры и спорта РК обеспокоено ситуацией, сложившейся в команде «Астана» с Александром Винокуровым. Министерство, как уполномоченный орган в сфере спорта, своевременно не было поставлено в известность о готовящихся решениях.

В настоящее время осуществляется процесс передачи ПСК «Астана» и всех входящих в его структуру профессиональных спортивных клубов и, в том числе, велокоманды «Астана» - в ведение Министерства культуры и спорта», - говорится в официальном заявлении ведомства.

Согласно предоставленной информации, в ближайшее время, после завершения этих процедур, министерством, как уполномоченным органом, будет дана полная правовая оценка всем действиям, которые произошли в велокоманде «Астана».

Именитый велогонщик в Instagram пожелал удачи своей команде.

«Завтра стартует самая престижная велогонка в мире - Тур де Франс. Это особенное событие для любого человека, причастного к велоспорту. Но к огромному сожалению, быть завтра на старте в Бресте не смогу. Так решили другие люди», - написал А.Винокуров.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что А. Винокуров покинул команду перед стартом на «Тур де Франс» и больше не является членом совета директоров и генеральным менеджером велокоманды Astana-Premier Tech. Французское издание сообщило, что он был уволен из-за многомесячного конфликта, который якобы имелся между Винокуровым и руководством велокоманды. Винокурову не нравилось увольнение двух спортивных директоров - Александра Шефера и Дмитрия Седуна, которые подписали контракт с Gazprom - RusVelo.

Позже сам Винокуров прокомментировал инцидент, заявив, что шокирован решением об отстранении от должности, тем более в преддверии «Тур де Франс».