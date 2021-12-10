Ситуацию с аэропортом в Петропавловске прокомментировал аким СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов прокомментировал ситуацию с сертификатом годности аэропорта в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Лицензия действительно до августа 2022 года на аэропорт, но авиационная администрация, проверив, выявила некоторые недоработки, и поставила срок их устранения до 10 декабря. Это на сегодня. Как видите, я нахожусь здесь, прилетел утром самолетом рейсовым, все замечания мы устранили и аэропорт работает в штатном режиме», - сказал Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК.

Напомним, 1 декабря на сайте авиакомпании QAZAQ AIR появилась информация об отмене всех рейсов из аэропорта Петропавловска с 10-го по 31-е декабря в связи с приостановлением действия сертификата годности аэропорта. До этого времени полеты будут выполняться. Ранее авиакомпания заявляла об отмене рейсов с 1-го декабря. На информацию отреагировали в Министерстве индустриально-инновационного развития и поспешили заверить, что авиарейсы выполняются в штатном режиме.

«Аэропорт города Петропавловска имеет сертификат годности аэродрома, выданный Авиационной Администрацией Казахстана 6 августа 2021 года сроком на 1 год. По итогам проведенной сертификации между эксплуатантом аэродрома и Авиационной Администрацией Казахстана составлен План корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий. Аэропортом совместно с акиматом Северо-Казахстанской области принимаются меры по устранению выявленных несоответствий (устранено около 70%). На сегодняшний день рейсы авиакомпаний Qazaq Air и СКАТ в/из аэропорта города Петропавловска выполняются в штатном режиме», - прокомментировали в Министерстве.







