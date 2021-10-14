Ситуацию по Малому Талдыколю прокомментировал глава Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев прокомментировал ситуацию касательно озера Малого Талдыколя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С акиматом мы проводили совещание, выразили свою позицию, с которой они, в принципе, согласились. Понятно, как водный объект его рассматривать нельзя. Он не имеет сейчас подпитки, поэтому есть вероятность того, что это озеро само по себе естественным способом высохнет. С акиматом мы договорились о том, что они предусмотрят в проекте застройки этого квартала подпитку этого озера, и как водяной объект он должен остаться. Места, где уже идет высыхание, должны будут засыпать, где глубоководные - акимат должен оставить водный объект», - сказал Сериккали Брекешев журналистам в рамках международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана».

Ранее в акимате Нур-Султана сообщили , что в случае если на водно-болотном объекте Малый Талдыколь не будут проведены дноуглубительные работы, то объект на протяжении нескольких лет полностью высохнет, так как там проходит естественный процесс высыхания воды.

В этой связи было поручено разработать проектно-сметную документацию по созданию рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на Малом Талдыколе.