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    20:37, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ситуацию по Малому Талдыколю прокомментировал глава Минэкологии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев прокомментировал ситуацию касательно озера Малого Талдыколя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С акиматом мы проводили совещание, выразили свою позицию, с которой они, в принципе, согласились. Понятно, как водный объект его рассматривать нельзя. Он не имеет сейчас подпитки, поэтому есть вероятность того, что это озеро само по себе естественным способом высохнет. С акиматом мы договорились о том, что они предусмотрят в проекте застройки этого квартала подпитку этого озера, и как водяной объект он должен остаться. Места, где уже идет высыхание, должны будут засыпать, где глубоководные - акимат должен оставить водный объект», - сказал Сериккали Брекешев журналистам в рамках международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана».

    Ранее в акимате Нур-Султана сообщили , что в случае если на водно-болотном объекте Малый Талдыколь не будут проведены дноуглубительные работы, то объект на протяжении нескольких лет полностью высохнет, так как там проходит естественный процесс высыхания воды.

    В этой связи было поручено разработать проектно-сметную документацию по созданию рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на Малом Талдыколе.


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