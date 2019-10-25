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Ситуацию на валютном рынке прокомментировали в Нацбанке РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка РК Мадина Абылкасымова рассказала о ситуации на валютном рынке, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Мадина Абылкасымова: Колебания на валютном рынке будут сглаживаться интервенциями Национального Банка
«Ситуация на внутреннем валютном рынке находится под давлением рынка нефти. Цены на нефть в период с сентября по октябрь изменялись в диапазоне от 57,7 до 69 долл. США за баррель. Курс тенге к доллару США за тот же период изменялся от 385,27 до 390,12 тенге», - сказала Мадина Абылкасымова, выступая на презентации законопроекта «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» в Сенате.
По ее словам, в результате погашения валютного свопа с банками и оттоков со счетов клиентов в иностранной валюте за рубеж золотовалютные резервы Национального Банка снизились на 6,8% или 2,1 млрд и составили 28,8 млрд долл. США.
Общие международные резервы, включая активы Национального фонда в размере 59,4 млрд долл. США, составили 88,2 млрд долл. США.
«По результатам первого полугодия текущего года счет текущих операций платежного баланса сложился с дефицитом в 1,9 млрд долл. США. По сравнению с первым полугодием 2018 года экспорт товаров вырос на 0,8% до 28,6 млрд долл. США. Импорт товаров вырос на 7,2% до 17,2 млрд долл. США в результате увеличения спроса на инвестиционные и непродовольственные товары», - резюмировала Мадина Абылкасымова.
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