Ситуацию на рынке нефти обсудили на заседании Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось 47-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в формате видеоконференции. Казахстан представлял министр энергетики РК Болат Акчулаков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

На заседании обсуждалось выполнение в ноябре-декабре 2022 года странами обязательств по Соглашению и ситуация на рынке нефти.

Страны участники продолжат добычу на уровне согласно решению, принятому 5 октября 2022 года на 33-й министерской встрече ОПЕК+.

Фото: gov.kz