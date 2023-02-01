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Ситуацию на рынке нефти обсудили на заседании Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+

1 Февраля 2023, 21:07
Ситуацию на рынке нефти обсудили на заседании Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось 47-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в формате видеоконференции. Казахстан представлял министр энергетики РК Болат Акчулаков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

На заседании обсуждалось выполнение в ноябре-декабре 2022 года странами обязательств по Соглашению и ситуация на рынке нефти.

Страны участники продолжат добычу на уровне согласно решению, принятому 5 октября 2022 года на 33-й министерской встрече ОПЕК+.

Фото: gov.kz


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