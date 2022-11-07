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Ситуацию на Риддерской ТЭЦ разъяснили в Минэнерго

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Ноября 2022, 10:42
Ситуацию на Риддерской ТЭЦ разъяснили в Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7 ноября, в 3 ч. 40 мин., на Риддерской ТЭЦ включен в работу котел № 2, готовится к растопке котел № 1. Температура подачи в тепловых сетях составляет: по графику - 70 градусов, по факту снижена до 30 градусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

3 ноября 2022 г. на Риддерской ТЭЦ остановлен котел № 3 для проведения работ по расшлаковке. 4 ноября остановлен котел № 2, 6 ноября был остановлен котел № 1 для устранения дефектов по вспомогательному оборудованию и котел № 6 для устранения дефектов поверхности нагрева.

В созданный под руководством акима Восточно-Казахстанской области оперативный штаб по аварийной ситуации на АО «Риддер ТЭЦ» также вошли представители территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

В настоящее время в рамках объявленного режима чрезвычайной ситуации местного масштаба организованы ремонтно-восстановительные работы с привлечением энергетиков региона: Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, также осуществляется оперативное пополнение запасов мазута.


Фото : gov.kz

Восточно-Казахстанская область   Минэнерго РК  
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