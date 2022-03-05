Ситуацию на казахстанско-китайской границе прокомментировали в Нацпалате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов прокомментировал ситуацию на казахстанско-китайской границе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пожарных» вопросов очень много. Все региональные палаты в этом режиме работают, «пылесосят» все проблемные вопросы. Мы разделили проблемные вопросы на две части. Есть оперативные вопросы, которые нужно решать сегодня. К примеру, застрял груз. Вот мы сегодня еще раз рассматривали вопрос по китайской границе – уж определенное улучшение произошло, но все равно 9 тысяч контейнеров стоит, 1,8 тысяч машин, в очереди 11 тысяч (машин - прим. авт.)», - сказал Раимбек Баталов во время прямого эфира Нацпалаты касательно работы оперативного штаба по антикризисным мерам.

По его словам, для решения вопросов необходима поддержка от госорганов.

«Понятно, что многие вопросы зависят от китайской стороны, но чтобы они решались, нужно, правительственные органы должны вновь инициировать меры. Вот сегодня на связи были МИД, МИИР. На нашей стороне есть вопросы. Поэтому это все сейчас в ручном режиме мы пытаемся помочь решить», - заключил глава Нацпалаты.