Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Череда громких скандалов с километровыми очередями из грузовых автомобилей на таможенной границе с Китаем нанесла сильный удар по имиджу Казахстана. Таким мнением поделился главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Адиль Каукенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его мнению, Хоргос является одним из наиболее важных точек казахстанского приграничного сотрудничества. Но ситуация с Хоргосом носит двойственный характер.

А.Каукенов отметил, что с одной стороны, именно на Хоргосе, где раньше был только пограничный пункт, Казахстан сумел создать новую инфраструктуру транзита и приграничной торговли. Посреди степи возникли Сухой порт, Международный центр приграничной торговли, автомобильные и железнодорожные подъезды, ангары, сельские склады и даже новые населенные пункты. Все это создало точку для новой экономической активности, причем в рамках не только Казахстана, но и регионов Южной Сибири, а также Центральной Азии.

Однако, с другой стороны, экономический бум и большие денежные потоки привлекли внимание криминалитета, переросшее в создание целых цепей организованных преступных группировок. Криминальные элементы активно использовали коррупционные схемы, которые распространились и на государственные органы, создавая опасные спайки из госслужащих и бандитов, обслуживающих интересы международных криминальных авторитетов.

«Если посмотреть публикации о казахстанско-китайской торговле, то мы увидим два вида всевозможных публикаций и сюжетов. Первый – это когда описывают «казахстанское чудо», в частности, российские и другие зарубежные журналисты и блогеры показывали, как изменилась жизнь на границе, как из бывшей милитаризированной советско-китайской границы, напичканной оружием и минами, удалось создать современные торговые центры, гостиницы, рестораны и логистические хабы. Кстати, именно в ходе развития казахстанско-китайской торговли и транзита, в Казахстане развился новый сектор услуг, связанный с логистикой, и появились ряд новых профессий, связанных с обслуживанием транзита товаров по маршруту Китай – Западная Европа. Почти 30% международных услуг Казахстана тесно переплетены с логистикой трансконтинентальных маршрутов», - пояснил эксперт.

Но обратной стороной приграничного сотрудничества , по словам Адиля Каукенова, являются бесконечные скандалы, связанные с разоблачением коррупционеров, арестом контрабандистов, криминальными войнами за передел влияния и борьбой силовиков за контроль границы.

«Свидетельством процветания «серых схем» стало расхождение данных между казахстанской и китайской статистикой товарооборота в несколько миллиардов, причем цифра росла из года в год, объяснение которым давались крайне невнятные», - уточнил он.

Другой не менее важной проблемой, как подчеркнул А.Каукенов, стало нарушение антимонопольного законодательства и Закона по защите конкуренции, когда, воспользовавшись лазейкой в законодательстве о приграничной торговле и политическим весом своих покровителей, появились компании, захватившие доступ к созданной инфраструктуре приграничной торговли и перехода.

«В результате чего возникла недобросовестная конкуренция и навязанные услуги, которые привели к удорожанию цен, как в экспорте казахстанских товаров, так и в импорте. Искусственные очереди и вымогательство породили череду громких скандалов с километровыми очередями из грузовых автомобилей. Это нанесло сильный удар по имиджу Казахстана, как транзитного хаба и сухопутного моста между Азией и Европой», - поделился он.

В период пандемии проблема резко обострилась, вызвав новый виток повышения цен на товары, ударив как по простому потребителю, так и по казахстанскому производителю, чьи товары стали менее конкурентными на китайском рынке.

«Неудивительно, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев жестко потребовал разобраться с «бардаком» на границе. Важно, чтобы идея Главы государства о прозрачном и цивилизованном переходе границы реализовалась в полной мере. И граждане, задействованные в приграничной торговле, должны стать главной опорой в механизме обеспечения транспарентности. Достаточно создать конкретный механизм жалоб и реагирования на них, который сразу же сможет отсечь многих нечистых на руку деятелей. И это даст огромный мультипликативный эффект в виде новых поступлений в казну, появления новых форм бизнеса, снижения инфляционного давления на импортируемые товары и повысить конкурентоспособность казахстанских товаров и транспортных услуг», - заключил Адиль Каукенов.

Он добавил, что позитивный опыт Хоргоса будет экстраполирован на другие границы Казахстана с Россией, Узбекистаном, Кыргызстаном и так далее. Поэтому важно, чтобы данная экономическая точка стала образцово-показательной для всей страны.