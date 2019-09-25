Ситуацию на Ближнем Востоке обсудили главы Сенатов Казахстана и Иордании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева провела встречу с председателем Сената Парламента Иордании Фейсалом аль-Файезом, прибывшим в Казахстан для участия в 4-м Совещании спикеров парламентов стран Евразии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента.

Дарига Назарбаева подчеркнула, что в Казахстане высоко ценят деятельность близкого друга нашей страны – короля Абдаллы II по реформированию общественно-политической жизни Королевства, а также конструктивную позицию по актуальным международным проблемам. «Король Абдалла II семь раз посетил Казахстан с официальными и частными визитами, принял участие в работе пятого Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Он очень много сделал для развития Иордании, модернизации образования, здравоохранения. Считаю его одним из самых прогрессивных политиков Ближнего Востока», - сказала глава Сената.

Председатель Сената Иордании подробно проинформировал о внешнеполитической ситуации в Королевстве и регионе, в частности, о сложных процессах, происходящих на Ближнем Востоке. Ф. аль-Файез рассказал о негативных последствиях «арабской весны» для экономики Иордании. В результате войны в Сирии в стране находятся 1 миллион 300 тысяч беженцев, что обошлось Иордании уже в 1,3 млрд долларов, а поддержка международного сообщества покрывает лишь треть расходов.

«Последствия «арабской весны» негативны для всех. Очень важно предотвратить такие события в будущем», - сказала Дарига Назарбаева и призвала лидеров арабских стран объединиться, чтобы сообща решать проблемы.

Обсудить ситуацию на Ближнем Востоке Дарига Назарбаева предложила на полях Евразийского медиа форума, а также в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Говоря о развитии торгово-экономического сотрудничества, председатель Сената Иордании проинформировал главу казахстанского Сената о слабой работе казахстанско-иорданского делового совета, который действует с 2007 года, но до сих пор не приносит ощутимых результатов.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы либерализации визового режима и открытия прямого авиационного сообщения между двумя странами, что способствовало бы развитию туризма между Казахстаном и Иорданией.



