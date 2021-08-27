Ситуация в Жамбылской области стабильная, под контролем - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Последствия взрывов на воинских складах ликвидируют в Жамбылской области, оказывается помощь людям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в воинской части, дислоцированной близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает комиссия Министерства обороны РК.

На данный момент взрывы прекращены. Ситуация стабильная, под контролем. Мобилизованы представители ДЧС, правоохранительных органов и медицинской службы области.

Об этом сегодня 27 августа на брифинге в РСК рассказали глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр обороны РК Нурлан Ермекбаев и министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.

Более 400 мест для эвакуированных из зоны аварии подготовлено в Таразе, а также дополнительно может быть развернута еще тысяча койко-мест. Задействовано 32 врача - травматологи, нейрохирурги, хирурги, реаниматологи и другие специальности, а также 56 средних медицинских работников. Медикаментами обеспечено полностью. С начала взрывов было оказано помощи 88 пострадавшим, по состоянию на 10.00 27 августа в больницах находятся 28 больных, шестеро из них в тяжелом состоянии. Их жизни ничего не угрожает.

Первичную скорую медицинскую помощь оказывают 37 бригад скорой медицинской помощи, в числе которых и три бригады медицинской авиации. При этом одна бригада дежурит в школе №5 города Тараза, одна бригада в Таразском политехническом колледже, куда из села Базарбай Байзакского района ранее было эвакуировано 226 человек. Для находящихся в пунктах временной эвакуации создали необходимые условия, предоставили завтрак. Все они по ситуации могут вернуться в свои дома.

На месте происшествия работает оперативная группа МЧС во главе с министром. В ЦУКС МЧС РК и на месте пожара создан штаб пожаротушения на базе КШМ, в ДЧС Жамбылской области функционирует оперативный штаб.

По предварительной информации, в больницу поступило 49 сотрудников ДЧС. Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано 153 сотрудника МЧС и 46 единиц техники, 400 сотрудников департамента полиции 54 единицы техники, восемь сотрудников военной части №28349 и две единицы техники, 273 военнослужащих военной части №5513 НГ и 12 единиц техники, 520 сотрудников Нацгвардии, 250 человек находятся в резерве.

В результате взрыва, по последним данным, погибли девять человек, в том числе сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личности погибших устанавливаются.

Пожар и последующие взрывы склада боеприпасов инженерно-саперной бригады воинской части №28349 МО РК произошли в одном километре от села Кайнар Жанатурмысского сельского округа и в 30-ти километрах от Тараза, где были сильно слышны взрывы. По сигналу тревоги был поднят весь личный состав департамента полиции области, военной части 5513, направлены бригады скорой медицинской помощи, сотрудники ДЧС. С началом взрывов началась эвакуация населения военного городка войсковой части и близлежащих сел, где для охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.