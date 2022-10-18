Ситуация в Украине спровоцировала дефицит энергооборудования в Казахстане - Болат Акчулаков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Болат Акчулаков заявил, что ситуация в Украине спровоцировала дефицит энергетического оборудования в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас согласно порядку на рынке энергоресурсов каждая станция имеет свою загруженность. За это они получают 590 тысяч тенге за каждый МВт в месяц. На эти деньги должна постоянно обновляться и развиваться инфраструктура станций. Но все необходимое для этого у нас не производится. В этом году мы почувствовали дефицит запчастей из-за событий в Украине, потому что большая часть импортировалась из этой страны. Удалось переориентировать пути доставки. Но все равно вопрос не решен полностью», - сказал Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

Он также напомнил об удорожании энергетического топлива.

«Поэтому для дальнейшей глубокой модернизации отрасли считаем необходимым повысить тариф на энергорынке с 590 тысяч тенге до 855 тыс. тенге за МВт в месяц», - добавил Болат Акчулаков.