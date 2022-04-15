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Ситуация в Украине не отразилась на туристической отрасли - представитель турагентства

Автор:  
Гульзат Сахова
15 Апреля 2022, 09:39
Ситуация в Украине не отразилась на туристической отрасли - представитель турагентства

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Для казахстанцев цены на отдых за рубежом не изменились. Такое мнение высказала директор туристской компании «Khan Turan Travel» Мунирам Ахметова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По её словам, когда в Украине ввели военное положение, турагентство пережило кратковременное падение продаж туров, которое продлилось всего пару дней.

«Ситуация в Украине абсолютно не повлияла на продажную способность граждан Казахстана. В ценах также изменений в худшую сторону не было и нет. Кратковременное затишье продлилось буквально 2-3 дня. Дальше все пошло как обычно, спокойно. Сейчас мы работаем в прежнем режиме», - рассказала представитель туркомпании.

Единственное, в связи с необходимостью облета воздушного пространства Украины, по словам М. Ахметовой, увеличилось время перелётов.

Кроме того, в турфирме отметили, что многие билеты были распроданы ещё зимой, когда существовали определённые скидки и горячие туры. Ближе к летнему сезону огромные скидки уже убывают.

Самыми популярными направлениями для отдыха казахстанцев остаются Турция, Египет, Дубай.


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