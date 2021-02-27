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    21:43, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Ситуация в Темиртау: Женис Касымбек раскритиковал «АМТ»

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сразу несколько госорганов проверят работу ТЭЦ-2 «АрселорМиттал Темиртау». Об этом сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек на совещании по ситуации в Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как известно, в городе была аварийная остановка трёх котлов. Из-за чего в квартирах температура была ниже нормы.

    «Действительно, ситуация вчера и сегодня с отоплением в Темиртау была непростая. Благодарим жителей за терпение. Руководство «АМТ» и ТЭЦ допустили такое происшествие. В город будет направлена проверка - прокуратура области, промбез, энергонадзор», - сообщил Женис Касымбек.

    Также глава области потребовал, чтобы на ТЭЦ ускорили завершение строительства нового 7-го котла.

    «Мы настаиваем на том, чтобы проект по 7-му котлу был завершён. Ситуация показала, что дальше тянуть невозможно. Проект уже начат. Из-за карантина «АМТ» находил различные причины, чтобы затянуть его реализацию. Дальше тянуть некуда. Надо максимально ускорить завершение проекта в этом году. Город ждёт третий год завершения проекта. Это вопрос номер один», - сказал Женис Касымбек.

    «Я буду сотрудничать со всеми проверяющими органами. Необходимо выяснить причины случившегося. Мы несём ответственность и будем искать решение. Вы также сказали о наличии персонала и организационной структуре на ТЭЦ - мы над этим работаем. Я понимаю, что в будущем не должно повториться подобного. Полностью согласен, что нам надо работать лучше, на нас лежит ответственность перед жителями города», - заявил гендиректор АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир.

    До конца этих суток температуру в квартирах темиртаусцев обещают нормализовать.


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    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Акимат Карагандинская область Происшествия
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