Ситуация в Темиртау: Женис Касымбек раскритиковал «АМТ»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сразу несколько госорганов проверят работу ТЭЦ-2 «АрселорМиттал Темиртау». Об этом сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек на совещании по ситуации в Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, в городе была аварийная остановка трёх котлов. Из-за чего в квартирах температура была ниже нормы.

«Действительно, ситуация вчера и сегодня с отоплением в Темиртау была непростая. Благодарим жителей за терпение. Руководство «АМТ» и ТЭЦ допустили такое происшествие. В город будет направлена проверка - прокуратура области, промбез, энергонадзор», - сообщил Женис Касымбек.

Также глава области потребовал, чтобы на ТЭЦ ускорили завершение строительства нового 7-го котла.

«Мы настаиваем на том, чтобы проект по 7-му котлу был завершён. Ситуация показала, что дальше тянуть невозможно. Проект уже начат. Из-за карантина «АМТ» находил различные причины, чтобы затянуть его реализацию. Дальше тянуть некуда. Надо максимально ускорить завершение проекта в этом году. Город ждёт третий год завершения проекта. Это вопрос номер один», - сказал Женис Касымбек.

«Я буду сотрудничать со всеми проверяющими органами. Необходимо выяснить причины случившегося. Мы несём ответственность и будем искать решение. Вы также сказали о наличии персонала и организационной структуре на ТЭЦ - мы над этим работаем. Я понимаю, что в будущем не должно повториться подобного. Полностью согласен, что нам надо работать лучше, на нас лежит ответственность перед жителями города», - заявил гендиректор АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир.

До конца этих суток температуру в квартирах темиртаусцев обещают нормализовать.