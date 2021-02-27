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    13:37, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Ситуация в Темиртау: в дома стало поступать тепло

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    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В домах жителей Темиртау становится теплее. Средняя температура в квартирах - 19-21 градус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

    ТЭЦ-2 «АрселорМиттал Темиртау» ввела в строй пять котлов. В домах, где ещё остаётся температура ниже нормы, жителей просят обращаться по горячим номерам для выяснения точечных проблем:

    - диспетчерская акимата - 44-43-22;

    - диспетчерская «Окжетпес-Т» - 98-08-66.

    Напомним, в городе произошла аварийная остановка трёх котлов, из-за чего в квартирах температура была ниже нормы. Аким Карагандинской области Женис Касымбек провёл совещание по ситуации в Темиртау и поручил провести комплексную проверку прокуратуре области, промбезу и энергонадзору. Также глава региона дал поручение завершить строительство 7-го котла на ТЭЦ-2 в этом году.


    Теги:
    Карагандинская область ЖКХ Происшествия
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