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Ситуация в столице стабильная -  начальник департамента полиции

Автор:  
Арайлым Мұрат
9 Января 2022, 11:00
Ситуация в столице стабильная -  начальник департамента полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник столичного департамента полиции Ержан Саденов попросил горожан сообщать о сомнительных лицах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые горожане! Ситуация в столице стабильная. Город под полным оперативным контролем. Работают блокпосты. С целью выявления нарушителей общественного порядка проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». При этом ведется подворовой и поквартирный обход. Прошу жителей отнестись с пониманием, оказывать содействие. Если вам известны факты о сомнительных лицах, при посещении полицейских сообщайте об этом», - обратился начальник столичного департамента полиции Ержан Саденов.

Он также напомнил, что комендантский час в столице продолжается.

Ержан Саденов попросил жителей и гостей города находиться дома, без необходимости не выезжать за территорию города и контролировать место нахождения своих детей.

«Все это делается для вашей безопасности и сохранения порядка», - добавил он.

Астана   Безопасность   МВД РК   ЧП-2022  
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