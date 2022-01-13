Ситуация в столице стабильная - комендант Ержан Саденов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комендант столицы Казахстана Ержан Саденов сообщил о стабильной ситуации по городу и напомнил о действующем режиме чрезвычайного положения, передает МИА «Казинформ».

«Предупреждаю о недопустимости распространения заведомо ложной информации. В условиях ЧП в соответствии со статьей 274 УК РК предусмотрено лишение свободы до семи лет. Еще раз напоминаю, что совершение противоправных действий в условиях чрезвычайного положения является отягчающим обстоятельством и влечет более строгую ответственность. Уважаемые жители, не нарушайте комендантский час, будьте законопослушными и соблюдайте спокойствие», – отметил Е. Саденов.