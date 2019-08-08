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Ситуация в столице Кыргызстана спокойная – ГУВД Бишкека

Автор:  
Наталья Гильт
8 Августа 2019, 16:25
Ситуация в столице Кыргызстана спокойная – ГУВД Бишкека

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Сегодня Генеральная прокуратура Кыргызстана сообщила, что начала досудебное производство по статьям «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «убийство», «Захват заложников» после событий 7 августа в селе Кой-Таш у дома экс-президента КР Алмазбека Атамбаева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что сегодня в Кыргызстане ожидается прибытие официальных делегаций на встречу глав правительств стран ЕАЭС, которая состоится в Чолпон-Ате 9 августа. Несмотря на происходящие в стране события, Евразийский межправительственный совет не будет отменен и пройдет в штатном режиме, заявил пресс-секретарь премьер-министра КР Адилет Султаналиев.

Между тем, спецоперация по задержанию Атамбаева проходит в самый разгар туристического сезона на Иссык-Куле. В связи с этим директор департамента туризма КР Максат Дамир уулу призвал туроператоров:

«Если у вас есть группы туристов, которым необходимо обеспечить безопасность в пределах Бишкека, прошу связываться со мной... Совместно с ГУОБДД постараемся организовать их сопровождение».

Главное управление внутренних дел Бишкека также сообщило, что личный состав столичной милиции несет службу по обеспечению общественной безопасности граждан и гостей столицы в штатном режиме. В настоящее время обстановка в городе спокойная и находится под полным контролем сотрудников милиции.

Фото: kabar.kg

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