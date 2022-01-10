16:19, 10 Январь 2022 | GMT +6
Ситуация в Павлодарской области стабильная – комендант региона
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе выставлены блокпосты, въезд и выезд в область ограничены, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ситуация в регионе стабильная и находится под контролем правоохранительных органов. В области введен комендантский час с 23.00 до 07.00 часов», - сообщил комендант Павлодарской области Нурлан Масимов.
По его словам, все принимаемые меры направлены на недопущение нарушений общественного порядка и обеспечение безопасности населения. В период чрезвычайного положения запрещено проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, установлен особый режим.
«Личный состав Департамента полиции работает в особом режиме несения службы. Выставлены блокпосты, въезд и выезд в область ограничены», - заявил Н. Масимов.