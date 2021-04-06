Ситуация в мире остается напряженной - глава Минздрава РК о коронавирусе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Практически во всех странах отмечается высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация по заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире остается напряженной. На сегодняшний день в 221 стране зарегистрировано более 130 млн случаев КВИ, прирост заболеваемости - 0,5. Умерли более 2,8 млн человек, показатель летальности составила 2,2%. После незначительного снижения общемировой статистики заболеваемости в январе 2021 г. с февраля установилась стойкая тенденция к росту», - сообщил Алексей Цой в ходе заседания Правительства.

«Практически во всех странах отмечается высокий уровень заболеваемости, а в отдельных странах как Франция, Польша, Турция, Украина и других в сутки выявляется от 400 до 800 случаев на 1 млн населения, с тенденцией к росту», - добавил министр.

Напомним, в Казахстане на 6 апреля зарегистрировано 256 837 больных с положительным результатам COVID-19, и 50 839 случаев КВИ минус. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, в «красной» зоне находятся семь регионов - города Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Алматинская, Акмолинская Актюбинская области.

Также министр рассказал, в связи с чем выросла заболеваемость коронавирусом в Казахстане в марте.