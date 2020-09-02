Ситуация в медицине меняется к лучшему- Вячеслав Локшин о Послании

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН РК, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин, высказал свое мнение о Послании Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его мнению, Глава государства обозначил развитие системы здравоохранения.

«Кризис, вызванный пандемией, нас многому научил. Разумеется, важность профессии врача должна подкрепляться материально. Здесь можно отметить выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам за второе полугодие. Меры по дальнейшему развитию национального здравоохранения позволят полностью оснастить необходимым оборудованием все медицинские организации, на 50% обновить коечный фонд, заменить устаревшую инфраструктуру, довести ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет. Все что обозначил Глава государства в своем Послании имеет огромный смысл и политический характер. Очень радует, что ситуация в медицине меняется к лучшему», - отметил спикер.

Кроме того, Вячеслав Локшин прокомментировал поручение Президента о проблеме семейно-демографической ситуации.

«К сожалению, каждая шестая семья в Казахстане не может иметь детей. Это около 20% казахстанцев. Увеличение квот на ЭКО станет поддержкой для бездетных семей»,- сказал он.

Напомним, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.